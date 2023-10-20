Norveçli Atletler, Babalarını Fiziksel Şiddetle Suçladı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen ve kardeşleri, eski antrenörleri ve babaları Gjert Ingebrigtsen'i fiziksel şiddette bulunmakla suçladı. Ingebrigtsen kardeşler, babalarının kendilerine kötü davrandığını iddia etti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen ve kardeşleri, eski antrenörleri ve babaları Gjert Ingebrigtsen'i fiziksel şiddette bulunmakla suçladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 1500 metrede, son iki dünya şampiyonasında da 5000 metrede altın madalyanın sahibi olan Ingebrigtsen ile kardeşleri Filip ve Henrik, Norveç gazetesi VG'de yayımlanan yazılarında babalarının kendilerine kötü davrandığını iddia etti.

23 yaşındaki Jakob, 30 yaşındaki Filip ve 32 yaşındaki Henrik, kariyerlerinin büyük bölümünde antrenörlüklerini yapan babalarıyla ilgili, "Çok agresif ve kontrolcü kişiliğe sahip, fiziksel şiddette bulunan bir baba ile büyüdük. Çocukluğumuzdan beri içimizde olan rahatsızlık ve korkuyu hala hissediyoruz. Bunu kabullendik ve bununla yaşadık." ifadelerini kullandı.

Geçmişte bu durumun üstesinden gelebileceklerini düşündüklerini belirten Ingebrigtsen kardeşler, "Ancak iki yıl önce aynı saldırganlık ve fiziksel cezalandırma tekrar baş gösterdi. Bu bardağı taşıran damla oldu." iddiasında bulundu.

Gjert Ingebrigtsen, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının suçlamalarını reddetti.

Norveç basınında çıkan haberlere göre, Gjert Ingebrigtsen, oğlu Jakob'un eylül ayındaki düğününe de katılmadı.