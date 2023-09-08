Norveçli Atlet Jakob Ingebrigtsen Dünya Rekoru Kırdı

Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede 4.43.13'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Elmas Lig'in Belçika ayağında gerçekleşen yarışta Ingebrigtsen, Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık rekorunu 1,5 saniye geliştirdi. Yarışta ikinciliği Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot, üçüncülüğü ise Avustralyalı Stewart Mcsweyn elde etti.

Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede 4.43.13'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık dünya rekorunu 1,5 saniye geliştirdi.

Yarışta Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot 4.48.14 ile ikinciliği, Avustralyalı Stewart Mcsweyn ise 4.48.77 ile üçüncülüğü elde etti.