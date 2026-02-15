Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8. gün sonuçları açıklandı. Norveç, 2 madalya kazanarak toplamda 20 madalya ile liderliğini sürdürdü.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 8. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 8. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç103720
2İtalya63918
3ABD58417
4Avusturya46313
5Fransa46212
6Almanya45413
7Hollanda4419
8İsveç4419
9İsviçre4239
10Japonya34815
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
