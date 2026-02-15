2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 8. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 8. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: