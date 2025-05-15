NÖHÜ, Türkiye'nin ilk "Spor Dostu Kampüs" unvanı alan üniversitelerinden oldu

NÖHÜ, Türkiye'nin ilk
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, genç nesillerin sağlıklı, aktif ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, genç nesillerin sağlıklı, aktif ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

208 üniversite arasından 100'den fazla aday üniversite arasında yapılan puanlama sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Spor Dostu Kampüs" unvanını ve belgesini alan ilk 47 üniversiteden biri oldu.

Rektör Uslu'ya Spor Dostu Kampüs Belgesi takdim edildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Spor Dostu Kampüs Ödülleri Belge Takdimi Töreni'nde, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya "Spor Dostu Kampüs Belgesi", Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Başvuru yapan 100'ü aşkın üniversite arasından seçilerek bu unvana layık görülen 47 üniversite arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrenci odaklı kampüs yaşamı, güçlü spor altyapısı, hareketli yaşamı teşvik eden uygulamaları ve sağlıklı yaşam kültürünü benimsetmeye yönelik faaliyetleriyle öne çıktı.

Rektör Uslu: "Spor dostu kampüs çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin bu anlamlı unvana layık görülmesi, öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini bütüncül bir şekilde desteklemeye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Spor Dostu Kampüs Uygulaması kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bu unvanının YKS tercih kılavuzunda da yer alacağını belirten Rektör Uslu, böylece Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin spor dostu bir yükseköğretim kurumu olarak öne çıkacağına vurgu yaptı.

Rektör Uslu destekleri için Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a teşekkür ederken belge almada emeği geçen akademik ve idari kadrolar ile öğrencilere de emekleri için teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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