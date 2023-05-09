'Nobel' 100 Puan Aldı

'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nın ilk gününde, eğitimli köpekler 'kutu araması' etabında yarıştı. Her ülkenin köpeği kura çekilişi ile belirlenen parkurda en kısa sürede kutuyu bulmaya çalıştı. Bulma süresine göre yapılan puanlama sonucunda Türkiye'yi temsil eden 'Nobel' ile Gürcistan'ın köpeği 100'er puanla birinciliği paylaştı. Şampiyonanın diğer etaplarına yarın ve perşembe günü devam edilecek.