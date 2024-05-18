Nizip Zeugma, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de üçüncü maçını kazandı
Açık alan hokeyinde Nizip Zeugma, HC SHVSM Olimpia Vinnitsa'yı 3-1 yenerek üçüncü maçını kazandı. Nizip Zeugma, topladığı 11 puanla grup birincisi olarak şampiyonada bir üst klasmana çıkmayı garantiledi.
Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, A Grubu'ndaki üçüncü maçında HC SHVSM Olimpia Vinnitsa'yı 3-1 yendi.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, üçüncü maçında Ukrayna'nın HC SHVSM Olimpia Vinnitsa takımını 3-1 mağlup etti.
A Grubu'nda ilk maçında Danimarka'nın Slagelse HC takımını 5-1 yenen, ikinci maçında Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'ye 1-0 yenilen Nizip Zeugma, topladığı 11 puanla grup birincisi olarak şampiyonada bir üst klasmana çıkmayı garantiledi.
Nizip Zeugma, yarın B Grubu birincisi İtalya'nın HC Bra takımıyla şampiyona finalinde karşı karşıya gelecek.