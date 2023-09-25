Nissan Türkiye Yelken Takımı Bosphorus Cup'ta birincilik kazandı

Nissan Türkiye Yelken Takımı, IRC3 ve BTC2 Overall'da birincilik ödülünün sahibi oldu. Şirket, 22. Bosphorus Cup'ta iki ayrı kupa alarak başarılı bir performans sergiledi.

Nissan Türkiye Yelken Takımı, IRC3 ve BTC2 Overall'da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye, 2016'dan bu yana katıldığı yelken yarışlarında elde ettiği kupa ve derecelere bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Nissan Türkiye, destekçisi olduğu Bosphorus Cup'ta, IRC1 ve IRC3 kategorilerinde kendi takımlarıyla yarıştı. Sıkı mücadeleye sahne olan etkinlikte gösterdiği performansla beğeni toplayan Nissan Türkiye Yelken Takımı, zorlu mücadele sonrası IRC3 ve BTC2 Overall'da birinciliği göğüsledi.

Nissan Türkiye Yelken Takımı 22. Bosphorus Cup'ta, iki ayrı kupa almaya hak kazandı. Nissan ZACAPA teknesiyle yarışın IRC3 kategorisinde kazandığı birinciliğe ek olarak, BTC2 IRC3 ve IRC4 Overall'da birinci oldu. İki ayrı birincilik kupası kazanan Nissan Türkiye Yelken Takımı'nın, Bosphorus Cup'taki başarılı mücadelesi dikkati çekti.

Bosphorus Cup tarafından düzenlenen törende teknenin dümencisi Cenk Tekkaya ve tüm Nissan Türkiye Yelken Takımı'nın katılımıyla ödül takdimi gerçekleştirildi. Başarılı organizasyonda üstün performansla yarışan ekip, birincilik elde etti.

Nissan'ın global sürdürülebilirlik vizyonu çatısı altında yer alan karbon nötr spor faaliyetleri bilindiği üzere Nissan'ın Formula E'deki varlığıyla dikkati çekiyor. Nissan Türkiye karbon nötr sporları destekleyen bu vizyonu Türkiye'de de güçlendirmek amacıyla İstanbul'un zengin tarihini, eşsiz coğrafyasını ve çeşitli kültürünü denizde kutlayan Bosphorus Cup'ın partneri olarak karbon nötr sporları destekliyor.

22 yıldır düzenlenen Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya çapında tanıttığı önemli spor etkinliklerinden biri olarak bilinirken, Nissan Türkiye bu iş birliği kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına olan katkısını sağlamlaştırarak Nissan'ın sürdürülebilirlik vizyonuna hizmet ediyor.

Bu etkinlik aracılığıyla Nissan Türkiye sadece kültür ve turizm alanında katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarına yelkenle hem karbon nötr olmayı teşvik eden hem de iş-özel yaşam dengesini destekleyen bir deneyim sunuyor.