Haberler

Nisanur Erbil, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden eskrimci Nisanur Erbil, kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrim branşında Nisanur Erbil ile altın madalya elde etti.

Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu Nisanur Erbil, yarı finalde Kamerunlu rakibi Essomba Mbega Lorina Dorothee'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde Özbekistan'dan Gulistan Perdebaeva'ya üstünlük kuran Nisanur Erbil, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.