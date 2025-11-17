Nisanur Erbil, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden eskrimci Nisanur Erbil, kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrim branşında Nisanur Erbil ile altın madalya elde etti.
Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu Nisanur Erbil, yarı finalde Kamerunlu rakibi Essomba Mbega Lorina Dorothee'yi yenerek finale yükseldi.
Finalde Özbekistan'dan Gulistan Perdebaeva'ya üstünlük kuran Nisanur Erbil, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor