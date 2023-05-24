Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı, üst üste 5'inci kez Ünilig Masa Tenisi Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı, üst üste 5'inci kez Ünilig Masa Tenisi Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversitenin Masa Tenisi Erkek Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği Ünilig Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda üst üste 5'inci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

FİNALDE RAKİBİNİ 3-2'LİK SKORLA GEÇTİ

Üniversite, 16-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun, Kırklareli Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlediği müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek finalde İstanbul Aydın Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencisi Ziver Gündüz ve 4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Talha Yiğenler, Psikoloji 3'üncü sınıf öğrencisi Tugay Şirzat Yılmaz, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 2'nci sınıf öğrencisi Can Ünsal ve Rekreasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Gündüz'den oluşan Masa Tenisi Erkek Takımı, finalde rakibini 3-2'lik skorla yenerek mutlu sona ulaştı. Turnuvada Koç Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.