Nilüfer'in sultanları Avrupa'ya bir adım daha yaklaştı

Nilüfer Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi 5-6 play-off etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup ederek lig beşinciliği için önemli bir avantaj elde eden Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti. Nilüfer Belediyespor, deplasmandaki maçı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

misli.com Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Avrupa Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ligin 5-6 play-off etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Nilüfer Belediyespor, serinin ilk maçını kendi evinde oynadı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmayı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler ile yönetimi de izledi. Taraftarının yoğun desteğiyle etkili bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, ilk setin başlarında 14-4 öne geçti. Alınan moladan sonra Galatasaray her ne kadar oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da, Nilüfer Belediyespor skor üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sete de Nilüfer'in sultanları etkili başladı. Hücumda hata yapmayan mavi yeşil beyazlı ekip, rakip ataklara da bloklarıyla geçit vermeyince set ortalarına 15-11 önde girdi. Ardından üst üste bulduğu sayılarda 9-0'lık seri yakalayan Nilüfer Belediyespor, bu seti de 25-13 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karşılaşmanın üçüncü setinde büyük heyecan yaşandı. Üçüncü sette rakibi karşısında 16-10 geriye düşen Nilüfer Belediyespor, Başantrenör Vital Heynen'den aldığı taktikle toparlandı. Savunmada müthiş bir direnç gösteren Nilüfer Belediyespor, başarılı hücumlarını sayıya çevirerek, rakibini yakaladı. Performansını düşürmeyen Nilüfer Belediyespor, 23-20 öne geçti. Mavi yeşil beyazlı ekip, maçın son dakikalarında savunmada aksaklık yaşayınca, Galatasaray 5-0'lık seri yakaladı. Üçüncü seti 25-23 kazanan Galatasaray, setlerde durumu 2-1 taşıdı.

Galibiyete odaklanarak üçüncü setin moral bozukluğunu üzerinden kısa sürede atan Nilüfer'in sultanları, kazananın belli olduğu dördüncü sete de etkili başladı. Set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor, dördüncü seti zorlanmadan 25-19, maçı da 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Nilüfer Belediyespor'da 18 sayıyla Brooke, takımının en skorer ismi olurken, Atkinson 13, Ecenur 6'sı blok sayısı olmak üzere toplam 12, Sıla da 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu.

Serinin ikinci maçı 12 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Nilüfer Belediyespor maçı kazanması halinde seriyi 2-0 önde tamamlayıp, ligi 5. sırada bitirme hakkı elde edecek.

Galatasaray HDI Sigorta'nın galibiyeti ve seride 1-1'lik eşitlik olması halinde, lig beşincisini 13 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul'da oynanacak maçın sonucu belirleyecek.

misli.com Sultanlar Ligi'ni 5. bitiren takım, Türkiye'yi CEV Challenge Kupası'nda, 6. bitiren takım da Balkan Kupası'nda temsil edecek. - BURSA