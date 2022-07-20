'Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu' kapılarını Aktopraklık'ta açtı

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez düzenlediği "Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu" kapılarını açtı. Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'ndeki etkinliğe katılan çocuklar çeşitli atölyelerle hem eğleniyor, hem de farklı deneyimler ediniyor.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak için çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yaz aylarında en çok ilgi gören etkinliklerden biri olan "Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu" başladı. Bu yaz Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde yapılan Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nda çocuklar adeta zamanda yolculuğa çıkıyorlar.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek etkinlikler çerçevesinde Neolotik, Kalkolitik ve Roma döneminin yaşam izlerini taşıyan Arkeopark'ta gezinti yaparak, geçmişin yaşam izlerine tanıklık eden çocuklar ayrıca; drama, arkeoloji, kazı, oryantiring, ritim, üç boyutlu yazıcı ve modelleme, botanik baskı atölyelerine de katılma olanağı buluyor.

26 mahalleden 7-10 yaş arası çocukların katıldığı yaz okulunu ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bilimle, sanatla, müzikle, çeşitli hobi faaliyetleriyle vakit geçiren çocukların keyfine ortak oldu. Çocuklarla birlikte buğdayı ilkel şartlarla öğütme çalışmasına katılan Başkan Erdem, çocukların taşla buğdayı ezerek una dönüştürmelerine şahitlik ederek onların heyecanını paylaştı. Etkinliğe gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, eğitici ve renkli atölyelerle çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini istediklerini söyledi. Başkan Erdem daha sonra, Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'un Arkeoloji Okulu'ndaki eğitimine de katılarak çalışmaları yerinde inceledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor