Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 29-27 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda ev sahibi ekip önde kapatırken, ikinci yarıda kontrolü eline alan Nilüfer, maçı kazanmayı başardı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, sahadan 29-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor