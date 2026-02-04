Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 29-27 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda ev sahibi ekip önde kapatırken, ikinci yarıda kontrolü eline alan Nilüfer, maçı kazanmayı başardı.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 29-27 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, sahadan 29-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar