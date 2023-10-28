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Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Koşar

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengül)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Lee, Begüm Hepkaptan, Çağla Erdem, Merve Nezir, Ceylan Arısan (Simay Kurt, Işıl Öz, Simonenko, Aslı Tecimer, Drewniok, Merve Tanıl, Aleyna Vence)

Setler: 25-23, 25-21, 16-25, 25-18

Süre: 118 dakika (30, 28, 31, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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