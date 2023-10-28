Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Koşar
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengül)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Lee, Begüm Hepkaptan, Çağla Erdem, Merve Nezir, Ceylan Arısan (Simay Kurt, Işıl Öz, Simonenko, Aslı Tecimer, Drewniok, Merve Tanıl, Aleyna Vence)
Setler: 25-23, 25-21, 16-25, 25-18
Süre: 118 dakika (30, 28, 31, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor