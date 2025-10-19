Nilüfer Belediyespor, Rövanşta Hafnarfjördur'a Yenildi Ama Turu Geçti
EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Hafnarfjördur'a 34-29 yenildi. İlk maçı kazanan Bursa ekibi, toplamda tur atlamayı başardı.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını İzlanda temsilcisi, 19-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hafnarfjördur, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.
İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, rövanşı 34-29 kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.
