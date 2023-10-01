Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-0 Yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-0 yendi. Grubun son karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor ile Kuzeyboru yarın saat 14.00'te karşılaşacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Ptt : Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel, Merve Çepni, Mirkovic (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Hande Naz Sunar)
Nilüfer Belediyespor: Ece Eke, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık, Lila Şengün, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Cansu Bir)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süre: 79 dakika (29, 23, 27)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-0 yendi.
Grubun son karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor ile Kuzeyboru yarın saat 14.00'te karşılaşacak.