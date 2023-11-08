Nilüfer Belediyespor, Marina Kastela'yı 3-0 Yendi
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Nilüfer Belediyespor, Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 yendi. Rövanş maçı ise 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak.
Salon: Gradska Dvorana
Hakemler: Eva Tomec (Slovenya), Nikola Kozic (Bosna Hersek)
Marina Kastela: Roso, Tomasevic, Jelena Zdilar, Vukasovic, Giljusic, Katarina Zdilar (Cavar, Terze, Rasic, Matijasevic, Dolonga)
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Yordanova, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Merve Nur Öztürk, Ece Eke)
Setler: 15-25, 18-25, 11-25
Süre: 61 dakika (19, 22, 20)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 yendi.
Nilüfer Belediyespor, bu maçın rövanşında 15 Kasım'da Bursa'da Cengiz Göllü Salonu'nda Marina Kastela'yı konuk edecek.