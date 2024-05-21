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Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 34-33 yendi. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre beşincilik-altıncılık etabında Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti. Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 19-18 önde tamamlatan Nilüfer Belediyespor, sahadan 34-33 galip ayrıldı. Bu seride ilk maç kural hatası nedeniyle iptal olmuştu.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 34-33 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre beşincilik-altıncılık etabında Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.

Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 19-18 önde tamamlatan Nilüfer Belediyespor, sahadan 34-33 galip ayrıldı.

Bu seride ilk maç kural hatası nedeniyle iptal olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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