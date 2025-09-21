Haberler

Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 35-32 Yenerek Galip Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı İstanbul Gençlikspor'a 35-32'lik skorla üstünlük sağladı. İlk yarıyı geride kapatan Nilüfer, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazanmayı başardı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 35-32 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 17-20 üstün tamamlayan İstanbul Gençlikspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve Nilüfer Belediyespor, sahadan 35-32 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.