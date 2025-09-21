Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 35-32 Yenerek Galip Geldi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı İstanbul Gençlikspor'a 35-32'lik skorla üstünlük sağladı. İlk yarıyı geride kapatan Nilüfer, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazanmayı başardı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 35-32 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 17-20 üstün tamamlayan İstanbul Gençlikspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve Nilüfer Belediyespor, sahadan 35-32 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor