Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'inde Beykoz Belediyespor'u 38-37 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan Bursa ekibi, ikinci yarıda gösterdiği performansla galip geldi.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beykoz Belediyespor'u 38-37 yendi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-17 önde tamamladı. İkinci yarıda geri dönen Bursa temsilcisi, sahadan 38-37 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor