Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla geride bıraktı. Karşılaşma 126 dakika sürdü.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Cenk Kaçamaklı

Kuzeyboru: Weronika, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Lozo)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder)

Setler: 21-25, 25-27, 25-18, 18-25

Süre: 126 dakika (31, 36, 30, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
