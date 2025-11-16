Haberler

Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı setlerde 3-0'lık sonuçla geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kurilo, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Unzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)

Setler: 22-25, 23-25, 14-25

Süre: 95 dakika (32, 35, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
