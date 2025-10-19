Nilüfer Belediyespor Eker, Aras Spor'u 3-2 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında oynadığı maçta Aras Spor'u 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Edwards, Öykü Saruhan)
Aras Spor : Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Smrek, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Ramos)
Setler: 13-25, 25-21, 21-25, 25-17, 15-13
Süre: 140 dakika
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor