Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım ( Berin Yıldırım, Ceren Cihan Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş)
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Künzler, Deniz Uyanık, Gicquel (Lila Şengün, Milenko, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-16, 11-15
Süre: 125 dakika (27, 32, 24, 24, 18)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Spor