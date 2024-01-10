Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u 3-1 yenerek CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale avantaj sağladı
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Rövanş maçı ise 18 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 yendi.
Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, 26-24, 22-25, 27-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.