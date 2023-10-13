Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını her iki maçta da yenerek, CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Nilüfer Belediyespor, 2023 CEV Challenge Kupası Kadınlar 32'li finaller turunda karşılaştığı Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını her iki maçta da yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye'yi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 32'li finaller turunda Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımı ile eşleşti. Nilüfer Belediyespor ve ASP Thetis Voula takımlarının anlaşmasıyla turun her iki maçı da, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynandı. Çekişmeli geçen ilk maçın galibini, tie-break seti belirledi. Rakibini 3-2 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, tur atlamak için avantajı kaptı. Turun ikinci maçına etkili başlayan taraf, Nilüfer'in sultanları oldu. İlk seti 25-22 kazanan Nilüfer Belediyespor, ikinci ve üçüncü setlerde de oyun hakimiyetini elinde tuttu. Karşılaşmanın diğer setlerinde de rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Nilüfer'in sultanları, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-19 önde tamamlayarak, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İki maçta da rakibini mağlup eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, aldığı bu sonuçlarla CEV Challenge Kupası'nda adını son 16 finaller turuna yazdırdı.

Nilüfer Belediyespor, son 16 finaller turunda Hırvatistan'ın OK Marina Kastela takımıyla karşılaşacak.

Maçı ASP Thetis Voula Başkanı Anastasio Triantafyllou ile birlikte izleyen Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Tamer İşler, "Avrupa kupasında finale kadar gitmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında CEV Challenge Cup'ta iki Türk takımı Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor'un final oynamasını arzu ediyoruz" diyerek her iki takım oyuncularını da kutladı. - BURSA