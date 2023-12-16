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Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncunun sözleşmesini feshetti

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Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp, kalan maçlara adı geçmeyen sporcularla, transferlerle ve altyapıdan yetişen sporcularla devam edeceğini duyurdu.

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ali Karadut, Savaş Beyhan, Egemen Çakır, Mehmet Ali Karadurmuş, Muhammed Yaşar, Veysel Topdemir, Gökhan Şanlı, Sarp Seymen, Emre Engin, Oleksandr Tıukın ve Doğukan Keser'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Ligimizin kalan maçlarına adı geçmeyen sporcularımızla, ara dönemde yapacağımız transferlerle ve altyapıdan yetişen sporcularımızla devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımızı takımlarına destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

Nilüfer Belediyespor, Erkekler Süper Lig'inde 2023-2024 sezonu ilk devresini 10 maçta 10 puanla 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Emre Engin Haberler

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