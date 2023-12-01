Nilüfer Belediyesi Engelsiz Spor Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Nilüfer Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlediği "Engelsiz Spor Etkinliği"ne katılan öğrenciler, dans, ritim ve spor gösterileriyle hünerlerini sergiledi.

Nilüfer Belediyesi'nin, özel eğitim okulları öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği "Engelsiz Spor Etkinliği", bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinliği, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Öztürk ile ebeveynler de, büyük bir ilgiyle izledi. Katılımcıların büyük mutluluk yaşadığı günde etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. İstiklal Marşı'na, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi İşaret Dili Korosu da, işaret diliyle eşlik etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi'nin engelsiz bir kent oluşturma hedefiyle örnek projeler hayata geçirdiğini vurguladı. Erişilebilir ve herkes için fırsatların olduğu bir kent tasarladıklarını söyleyen Özer, "Bütün çalışmalardaki temel hedefimiz, engelli bireylerin evlerinden çıkıp, birey olarak sosyal yaşama katılmalarının zeminini hazırlamak. Bugüne kadar sizlerin katımlıyla yapılan her organizasyonda, engellilere fırsat eşitliği sağlandığında onların da hayatın her alanında başarıyla yerlerini aldığı gördük. Eşit ve erişilebilir bir dünya diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Duyum İşitme Engelliler Okulu, İpek Özel Eğitim Okulu, Kayapa Özel Eğitim Okulu, Mitat Enç Özel Eğitim Okulu, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi, Nilüfer Özel Eğitim Okulu öğrencileri, dans, ritim ve spor gösterileriyle hünerlerini sergiledi.

Duyum İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin dans gösterileri izleyenlerin beğenisini kazanırken, İpek Özel Eğitim Okulu ve Nilüfer Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin horon oyunu da ayakta alkışlandı. Kayapa Özel Eğitim Okulu öğrencileri ront gösterisi yaparken, Mitat Enç Özel Eğitim Okulu öğrencileri ponpon, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de davullarla ritim gösterisi sundu. Etkinliğin en heyecanlı anları, spor parkurunda yaşandı. Ebeveynleriyle birlikte sahaya çıkan öğrenciler, oluşturulan engelleri bir bir aşarak, parkurun sonunda potaya basket attılar. Öğrencilerin mutluluğunun gözlerinden okunduğu gün, sihirbaz gösterisiyle sona erdi.

Günün sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, beraberindekilerle birlikte "Engelsiz Spor Etkinliği"ne katılan öğrencilere teşekkür ederek, madalya verdi. Özer, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun, Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde düzenlediği "Futsal 100. Yıl Cumhuriyet Kupası"nda şampiyon olan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü de, başarılarından dolayı ödüllendirdi. - BURSA