Üye Girişi
Haberler

Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Voleybol Sultanlar Ligi 17. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Salon : Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler : Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyesi : Gizem Aşçı, Fulden Ural, Begüm Hepkaptan,

Hristova, Aslı Tecimer, Aleyna Vence( Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir,

Çağla Erdem,Karmen Aksoy)

Nilüfer Belediyesi : Lila Şengün, Kunzler, Aslı Aşçıoğlu, Gıcquel,

Yordonova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Milenko, Beliz Başkır, Merve Öztürk)

Setler : 11-25, 17-25, 25-13, 21-25

Süre : 101 dakika (22,27,24,28)

İSTANBUL (AA) : Voleybol Sultanlar Ligi 17. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

nilüfer belediyesi voleybol Sarıyer Bursa Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title