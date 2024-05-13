Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri Öğrencilere Geleneksel Oyunlarla Devam Ediyor

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri, öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar etkinliğiyle devam etti. 300'ü aşkın öğrenci çeşitli oyunlara katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı buldu.

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branş müsabakalarının yanı sıra heyecanlı ve zevkli etkinliklerle de devam ediyor. Şenliklerde öğrenciler bu defa geleneksel oyunlarda buluştu. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri tünel topunda, 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencileri ise mendil kapmacada yarıştı. Tek günlük etkinliğe 23 okuldan toplam 322 öğrenci katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi, hem de dereceye girmek için yarıştı. Bireysel ve takım oyunlarında yeteneklerini sergileyen öğrencilerden derece elde edenler madalya ve kupa alarak başarılarını taçlandırdı. - BURSA