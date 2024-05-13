Üye Girişi
Haberler

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri Öğrencilere Geleneksel Oyunlarla Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri, öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar etkinliğiyle devam etti. 300'ü aşkın öğrenci çeşitli oyunlara katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı buldu.

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri, öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar etkinliğiyle devam etti. 300'ü aşkın öğrenci çeşitli oyunlara katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı buldu.

Nilüfer 22'nci Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branş müsabakalarının yanı sıra heyecanlı ve zevkli etkinliklerle de devam ediyor. Şenliklerde öğrenciler bu defa geleneksel oyunlarda buluştu. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri tünel topunda, 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencileri ise mendil kapmacada yarıştı. Tek günlük etkinliğe 23 okuldan toplam 322 öğrenci katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi, hem de dereceye girmek için yarıştı. Bireysel ve takım oyunlarında yeteneklerini sergileyen öğrencilerden derece elde edenler madalya ve kupa alarak başarılarını taçlandırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title