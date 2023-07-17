Nildeniz Uğur, Amatör MMA Süper Lig 2'de Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye MMA Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör MMA Süper Lig 2 yarışmasında Nildeniz Uğur, 57 kilo Yıldız Kadınlar Kafes Dövüşü'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye MMA Federasyonu tarafından 13-14 Temmuz'da düzenlenen Amatör MMA Süper Lig 2 yarışmasında Nildeniz Uğur, 57 kilo Yıldız Kadınlar Kafes Dövüşü'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Mixed Martial Arts (MMA) Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör MMA Süper Lig 2 yarışmaları 13-14 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Karışık dövüş sanatları ile ilgilenen Gazipaşalı Nildeniz Uğur, Amatör MMA Süper Lig 2 yarışmasında 57 kilo Yıldızlar Kadın Kafes Dövüşü'nde Türkiye şampiyonu oldu ve evine altın madalya ile döndü. - ANTALYA