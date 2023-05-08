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Nikola Jokic'in 53 sayısı, Denver Nuggets'a galibiyet için yetmedi

Nikola Jokic'in 53 sayısı, Denver Nuggets'a galibiyet için yetmedi

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Suns, yıldız oyuncuları Kevin Durant ile Devin Booker'ın skorer oyunlarının yardımıyla Nuggets'ı 5 sayı farkla yenerek dördüncü maçta ikinci galibiyetine ulaştı.

Suns'ta Booker 36 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Kevin Durant 36 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Landry Shamet 19 sayı, Deandre Ayton 8'er sayı ve ribauntla galibiyette etkili oldu.

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic'in 53 sayı ve 11 asistlik üstün performansı, galibiyet için yetmedi. Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Sırp basketbolcu, NBA'de bir play-off maçında 50 sayı ve 10 asist barajını aşan ilk pivot oldu. Jamal Murray 28 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Michael Porter 11 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Sixers, James Harden'ın kritik sayılarıyla kazandı

Doğu Konferansı yarı finalinde, normal süresi 107-107 sona eren mücadelede Philadelphia 76'ers, ağırladığı Boston Celtics'i uzatma sonunda 116-115 yendi ve seride 2-2 eşitliği yakaladı.

Sixers'ta mücadeleyi 42 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve 4 top çalmayla tamamlayan all-star James Harden, attığı son saniye basketleriyle maçın uzatmaya gitmesinde ve kazanılmasında kritik rol oynadı. Joel Embiid 34 sayı ve 13 ribaunt, Tyrese Maxey 14 sayı ve 8 ribauntla skora katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 18 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 23 sayı ve 5 asist, Marcus Smart 21 sayı ve 7 asist, Malcolm Brogdon 19 sayı ve 8 ribaunt, Derrick White 12 sayı, Al Horford 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla oynadı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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