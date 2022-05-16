Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı

Nijerya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jose Peseiro'yu getirdiğini duyurdu.

Nijerya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jose Peseiro'yu getirdiğini duyurdu.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Peseiro, Nijerya ile görüşmelere aralık ayında başlamasına rağmen finansal konularda anlaşamamış ve taraflar arasındaki sözleşme, o dönem askıya alınmıştı.

Kulüp olarak Porto ve Sporting Lizbon gibi önemli Portekiz takımlarını çalıştıran Jose Peseiro, milli takımlar düzeyinde ise Suudi Arabistan ve son olarak Venezuela'da görev almıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Nijerya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title