Nijerya, Benin'i 4-0 Yenerek 2026 Dünya Kupası Play-off'larına Katılma Hakkı Kazandı
Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Benin'i 4-0 mağlup ederek en iyi ikinciler arasına girdi ve play-off oynama hakkı kazandı.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda 2.'lik yarışı verdiği Benin ile karşılaştı. Nijerya'da müsabakaya 11'de başlayan Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, 3, 37 ve 51. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip 90'da Onyeka ile bir gol daha bulurken sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'lı Wilfred Ndidi de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken +7 averajla Afrika elemelerinde en iyi ikinciler arasında yer aldı. Nijerya, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
