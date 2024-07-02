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Niğdeli Sporcular Atletizm Şampiyonasında Madalya Kazandı

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29-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Niğdeli sporcular Aleyna Tok ve Şevval Özdoğan madalya kazandı. Aleyna Tok 400 metrede Türkiye 2'ncisi, 800 metrede Türkiye 3'üncüsü; Şevval Özdoğan ise 3 bin metrede Türkiye 3'üncüsü oldu.

29-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında yarışan Niğdeli sporcular madalya ile döndü.

U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, Aleyna Tok 400 metrede Türkiye 2'ncisi, 800 metrede Türkiye 3'üncüsü; Şevval Özdoğan ise, 3 bin metrede Türkiye 3'üncüsü oldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında Niğde'mizi temsil eden sporcularımız; Aleyna Tok 400 metrede Türkiye 2'ncisi, 800 metrede Türkiye 3'üncüsüsü oldu. Şevval Özdoğan ise, 3000 metrede Türkiye 3'üncüsüsü oldu. Sporcularımız Şevval ve Aleyna'yı, Antrenörleri Ahmet Yavuz hocamızı tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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