Genç Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Finalleri'nde, Niğde Hentbol Takımı Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen Genç Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele eden Niğde Hentbol Takımı, güzel ve etkili oyunuyla gruplarda, İstanbul'u 52-12, Ankara'yı 34-16 ve Gaziantep takımını ise 34-33 yenerek finallere katılmayı garantiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Mehmet Fatih Tuncay'ı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE