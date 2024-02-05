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Niğde Hentbol Takımı Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı

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Genç Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele eden Niğde Hentbol Takımı, gruplarda İstanbul'u 52-12, Ankara'yı 34-16 ve Gaziantep'i 34-33 yenerek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Genç Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Finalleri'nde, Niğde Hentbol Takımı Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen Genç Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele eden Niğde Hentbol Takımı, güzel ve etkili oyunuyla gruplarda, İstanbul'u 52-12, Ankara'yı 34-16 ve Gaziantep takımını ise 34-33 yenerek finallere katılmayı garantiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Mehmet Fatih Tuncay'ı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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