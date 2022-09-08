Niğde haberleri: Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk'nın yardımcı antrenörü olarak göreve başladı Spor Haberleri Niğde bölgesinden gelen habere göre Antrenör Berkcan Biratan 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK'nın Yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi. Antrenör Berkcan Biratan 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK'nın Yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi. Beşiktaş JK ve Bandırmaspor'da görev yapmış Adanalı Antrenör Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk'nın A Takım 2022/23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek. 2017 ve 2019 yılları arasında 2 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde sözleşmeli olarak antrenörlük yapan Biritan, Bandırmasporda U - 14 Teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Niğde Spor Haberler

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