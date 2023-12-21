Niğde'de Veteran Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Niğde'de gerçekleştirilen Veteran Basketbol Turnuvası'nda 10 takımın mücadelesi sona erdi. Baston Seltik birinci, Niğde Baro Başkanlığı Takımı ikinci, Olympos Team ise üçüncü oldu.

Niğde'de 10 takımın mücadele ettiği Veteran Basketbol Turnuvası heyecanı sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Veteran Basketbol Turnuvasında 10 takım derece alabilmek için mücadele etti. Heyecan dolu geçen turnuvanın sonucunda; Baston Seltik 1.'nci, Niğde Baro Başkanlığı Takımı 2.'nci, Olympos Team takımı ise 3.'üncü oldu. - NİĞDE