Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Niğde'de Kamu Spor Oyunları Projesi düzenlendi. Yarışmalarda voleybol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlarda kurum personellerinden oluşan takımlar mücadele etti.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Niğde'de Kamu Spor Oyunları Projesi düzenlendi.

Kamu kurum personellerinin katılımıyla yapılan yarışlarda; voleybol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlarda kurum personellerinden oluşan takımlar birbirleri ile mücadele etti. 68 kurum personelinin mücadele ettiği masa tenisi yarışlarında; Kadınlarda Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1., Erkekler de ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 1. oldu. 136 personelin yarıştığı voleybolda, Kadınlarda Niğde Barosu 1., Erkeklerde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. oldu.

Basketbolda ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi müsabakaları 1. olarak tamamladı. - NİĞDE