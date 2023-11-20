Niğde'de İller Arası Boks Turnuvası Düzenlendi

Niğde Boks İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen İller Arası Boks Turnuvası Niğde'de yapıldı. Turnuvaya 200 sporcu katıldı ve 8 il temsil edildi. Niğde adına 32 sporcu derece elde etti.

Niğde Boks İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen İller Arası Boks Turnuvası Niğde'de yapıldı.

Niğde Merkez 75. Yüzyıl Kapalı Spor Salonunda yapılan İller Arası Boks Turnuvası'na 200 sporcu katıldı. Niğde Boks İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 2 gün süren turnuvanın açılış konuşmasını Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Metin Pınar yaptı. Pınar, yapılan turnuvaya Adana, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep ve Niğde olmak üzere 8 ilden 200 sporcunun katıldığını söyledi.

Niğde adına 32 sporcunun yarıştığı turnuvada kategorilerine göre derece alan sporcular yapılan törenle ödüllendirildi. - NİĞDE