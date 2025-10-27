Niğde'de 'Gençlere Sahip Çıkıyor' Projesi Kapsamında Voleybol Kursu Açıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından onaylanan 'Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor' projesi çerçevesinde Çiftlik ilçesinde voleybol kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle açılan kursta, 11-14 yaş grubundaki 14 çocuk ve gencin spora yönlendirilmesi, disiplinli, sorumluluk bilincine sahip ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Kurs süresince kursiyerlerin ihtiyaç duyacağı tüm spor malzemeleri Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılandı. Her öğrenciye forma takımı, dizlik, spor ayakkabısı ve sırt çantası hediye edildi.

Yapılan açıklamada; projenin gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda sporu sevdirmeyi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığı belirtildi. - NİĞDE