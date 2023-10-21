Niğde'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında dağcılar Aladağlar'a tırmandı

Niğde'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Aladağlar'ın 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanış yapacak 100 dağcı Sokullupınar'da kamp kurdu.

Niğde Valiliği öncülüğünde Niğde Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğindeki etkinlikte, yurdun çeşitli illerinden gelen 100 dağcı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Dağcılar, buradaki etkinliğin ardından 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Bor İlçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti, dualar okudu, kabre karanfil bıraktı.

Daha sonra Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen dağcılar, buradan kamp kuracakları, yaklaşık 2 bin metre rakımlı Sokullupınar Çadırlı Kamp Alanı'na yürüdü.

Bölgede çadırlarını kuran dağcılara tırmanışla ilgili teknik bilgi verildi, 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

"Zirvede bayrak açacağız"

Aladağlar'ın Türkiye'nin en önemli dağlarından olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 3 bin 700 metrenin üzerinde 7, 3 bin 500 metrenin üzerinde 42, 3 bin metrenin üzerinde ise 142 zirve var. Demirkazık bu anlamda Türkiye'de bilinen en önemli zirvelerden. Türkiye'nin farklı bölgelerinden İzmir, Manisa, Ağrı, Muş, Mardin, Samsun, Trabzon gibi illerden gelen dağcı arkadaşlarımızla kamp yapacağız. Yarın sabah 4'te zirveye yürüyeceğiz. Takriben 6 saatlik yürüyüşün ardından zirvede olmayı planlıyoruz. Valilik olarak Aladağlar'ı elimizden geldiğince tanıtmak için çalışacağız. Aladağlar her zorlukta dağcılara farklı rotaları sunabilen bir sıradağ. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, burada 100 dağcı arkadaşla kutlamak istedik. Etkinliğe katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sloganımız 100 dağcı, 100 bayrak, 100 metrelik bayrak. Aynı zamanda herkes yanında bayrak taşıyacak, zirvede bayrak açacağız."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'nin dağcılıktaki önemini Türkiye'ye anlatmak istediklerini dile getirdi.

İçlerinin buruk olduğunu kaydeden Özdemir, "Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah orada akan kan da bir an önce durur. Bu zulüm inşallah bir an önce biter." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen dağcılardan Rafet Diren de güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Burdur'dan gelen müzik öğretmeni Semih Gültekin ise kamp kurdukları bölgenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Daha fazla zamanımız olsa da bütün zirveleri dolaşsak ama Emler Zirvesi de güzel. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.