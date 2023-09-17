Niğde'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde bisiklet sürüşü ve farklı spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkanı da etkinliklere katıldı.

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar, Derbent Kavşağı'ndan Yeni Çarşı'ya kadar bisiklet sürdü.

Burada devam eden etkinliklerde, katılımcılar, futbol, tenis, badminton, okçuluk ve bilek güreşi gibi farklı sporları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, hareketlilik konusunda Niğde Belediyesi ile bazı projeleri hayata geçireceklerini belirterek, belediyenin Bor istikametine doğru devam eden bisiklet yolu projesi tamamlandığında, bu etkinlikleri orada yapacaklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hareketli bir yaşam tarzının gençler ve vatandaşlar tarafından alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini aktararak, "Hareketlilikle ilgili etkinlikleri bir güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz. Niğde bu konuda şanslı, çünkü sporu ve sporcuyu seven bir valiye sahibiz." ifadelerini kullandı.