Niğde'de ANALİG Hentbol Çeyrek Final müsabakaları sona erdi - Haberler

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Çeyrek Final müsabakaları sona erdi.

75. Yıl Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, 12 kız ve 12 erkek takımında, 432 sporcu ve antrenörün katılımıyla yapıldı.

Karşılaşmalar sonucunda kızlarda Aksaray, Antalya, Konya, Yozgat, Sivas ve Ankara, erkeklerde ise Adana, Ankara, Aksaray, Mersin, Hatay, Kayseri yarı final gruplarına yükseldi.