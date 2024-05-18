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Niğde'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aladağlar'a tırmanış programı düzenlendi

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Niğde'de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aladağlar'a tırmanış programı düzenlendi.

Niğde'de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aladağlar'a tırmanış programı düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla düzenlenen ve Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile üniversite öğrencilerinin katıldığı tırmanış Aladağlar Arpalık mevkisinden başlayıp, Kapı ve Teke Pınarı mevkisindeki Dipsiz Göl de son buldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağlar'ın Türkiye ve Niğde için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bundan sonraki her milli bayram ve önemli günlerde Aldağlar'da tırmanış yapacaklarını aklarını aktaran Çelik, "15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim'de böyle aktiviteler yapacağız. Gençlerin Cumhuriyet'in değerini kavrama konusunda bu tür aktivitelerle ihtiyacı var. Yarın 19 Mayıs'ın 125. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yakmak için Anadolu'ya ayak bastığı gündür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu bayrak ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Ankara, Adana ve Niğde'den profesyonel 6 sporcu zirve tırmanışına devam etti.

Kaynak: AA / Spor

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