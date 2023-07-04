Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğiyle 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü tarafından düzenlenecek olan 4. Off-Road Etkinliği hafta sonu gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında kamp ateşi yakılacak ve Ekrem Özüak konser verecek. Pazar günü ise araç yarışları düzenlenecek.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğinde hafta sonu 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 20.00'de Niğde Evleri Niğde Off-Road Kulübü pist alanında başlayacak etkinlikler kapsamında kamp ateşi yakılacak, ardından Ekrem Özüak konser verecek.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak araç yarışlarında ise sürücüler, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Off-Road deyince akla artık Niğde geliyor. Her sene birbirinden zorlu parkurlarla, eğlenceli etkinliklerle çok sevdiğimiz ve çok eğlendiğimiz 4?. Off-Road etkinliğine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.