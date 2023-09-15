Niğde Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenliyor

Niğde Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, kent merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

16 Eylül'de Niğde Belediye binası önünden başlatılacak bisiklet turu ile startı verilecek olan etkinlikler çerçevesinde, Yeni Çarşı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce farklı branşlarında spor gösterileri sunulacak. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, ülke genelinde olduğu gibi Niğde'de de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenleyeceği etkinlikler, 16 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Niğde Belediye binası önünden startı verilecek bisiklet turu, Derbent Kavşağı istikametinden Yeni Çarşı güzergahına kadar devam edecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de katılacağı bisiklet turu etkinliğinin ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yeni Çarşı'da spor gösterileri sunulacak. Farklı spor branşlarında yerel sporcuların sportif gösteriler sunacağı etkinlikler cumartesi günü 19.00'da başlayıp 21.00'e kadar devam edecek.

Hareketliliğe ve bisiklet kullanımının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bisikletin sadece çocuklar ve gençler tarafından değil, yetişkinler tarafından da kullanımının artırılması gerektiğini belirtti.

ÖZDEMİR; "BİSİKLET YOLUMUZU UZATTIK"

Derbent Kavşağından başlayarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsünün kavşağına kadar devam eden bisiklet ve yürüyüş yolunu, yaklaşık 2,5 kilometre daha uzatarak, Bor ilçe sınırlarına kadar uzatıyor olduklarını belirten Başkan Özdemir; "Bisiklet ve yürüyüş yolunun daha kullanılabilir olması için gerekli düzenlemeleri de yaptık." dedi.

ŞEHRİMİZE YENİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRIYORUZ

Niğde Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerine de vurgu yapan Başkanı Özdemir; "Bucakçayır mevkiine yeni spor sahaları yaptık. Buraya bölgemizin en büyük spor tesislerini kurduk. Mahallelerimizi halı sahalarda donatıyoruz. Çünkü gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hareketli bir yaşama teşvik ediyoruz, bu noktada tüm altyapı eksiklerini gideriyoruz." İfadelerini kullandı. - NİĞDE