Niğde Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenledi

Niğde Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler çerçevesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen bisiklet turunun ardından gerçekleştirilen spor gösterileri beğeni topladı.

Niğde Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler çerçevesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen bisiklet turunun ardından gerçekleştirilen spor gösterileri beğeni topladı. Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, Derbent Kavşağı istikametinden dönülerek Yeni Çarşı'ya kadar devam etti. Bisiklet turunun noktalandığı Yeni Çarşı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen spor gösterilerinin sunumu yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların ferdi gösterilerinin ardından protokol üyeleri de mini sahada, katılımcılarla birlikte futbol oynadı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 2002 yılından bu yana devam eden etkinlikler çerçevesinde hareketlilik anlamında, Niğde Belediyesi ile birlikte bazı projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Belediyemizin Bor istikametine doğru devam eden bisiklet yolu projesi tamamlandığında, inşallah seneye bu etkinlikleri orada yaparız" diye konuştu.

"Etkinlikleri 1 güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz"

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de geleneksel hale getirdikleri Hareketlilik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Hareketli bir yaşam tarzının gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Biz hareketlilikle ilgili etkinlikleri sadece bir güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz. Niğde bu konuda şanslı, çünkü sporu ve sporcuyu seven bir valiye sahibiz" dedi. - NİĞDE