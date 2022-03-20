Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3 - Haberler

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Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Spor
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Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mustafa Tosun (xx), Faruk Yağlı (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Emre (xx), Marvin Sinan (xx), Ahmet (x), Haşim Kulya (xx) (Dk. 73 Recep x), Hamit (xx), Serhat (x) (Dk. 46 Mustafa x), Burak Guncal (x) (Dk. 66 Ali Kuçik x), Mutlu (xx), Hakan (x) (Dk.

NİĞDE (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mustafa Tosun (xx), Faruk Yağlı (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (x) - Emre (xx), Marvin Sinan (xx), Ahmet (x), Haşim Kulya (xx) (Dk. 73 Recep x), Hamit (xx), Serhat (x) (Dk. 46 Mustafa x), Burak Guncal (x) (Dk. 66 Ali Kuçik x), Mutlu (xx), Hakan (x) (Dk. 66 Alper x), Sinan Akaydın (x) (Dk. 67 Muhammet Haşim x)

NİĞDE ANADOLU FK: Enes (xxx) - Alperen (xx), Yiğit (xxx), Burak (xxx), Emirhan (xx) (Dk. 56 Polat x), Emre (xx) (Dk. 72 Tayfun x), Mahmut (xxx), Ferhat (xx), Eren (xxx), (Dk. 90 Çağatay), Metehan (xxx), Sarper (xx) (Dk. 72 Ertuğrul x)

GOLLER: Dk. 90 Haşim ( Turgutluspor ) - Dk. 17 Mahmut, Dk. 29 Eren, Dk. 90+2 Çağatay ( Niğde Anadolu FK)

SARI KARTLAR: Haşim, Ali Kuçik, Emre ( Turgutluspor ) - Alperen, Emre, Polat ( Niğde Anadolu FK)

KIRMIZI KART: Eren (maç sonu) ( Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sarıyer'e 2-0 kaybeden Turgutluspor, yeni teknik direktörü Nadir Arıkan yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Niğde Anadolu FK'ya 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Konuk takım 17'nci dakikada Mahmut'un golüyle öne geçti. Eren 29'uncu dakikada Niğde Anadolu FK'nın ikinci golünü kaydetti. Turgutluspor 90'ıncı dakikada Haşim'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. Müsabakada son sözü 90+3'üncü dakikada Çağatay söyledi. Bu skorun ardından Turgutluspor 28 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor

Turgutluspor, Burak Olcar, Ali Kuçik, Niğde, Spor, Haberler

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