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Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'a katılamayacak

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Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası olan 2024 Avustralya Açık'a katılamayacağını açıkladı. Uzun süredir sakatlık sorunları yaşayan Kyrgios, üst üste beşinci kez bir grand slam turnuvasını kaçırmış olacak.

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a sakatlığı nedeniyle katılamayacak.

Sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki tenisçi, sakatlığının devam etmesi nedeniyle 14 Ocak'ta başlayacak ülkesinde düzenlenen turnuvaya katılamayacağını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

Uzun süredir sakatlık sorunları yaşayan 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti Kyrgios, üst üste beşinci kez grand slam turnuvası kaçıracak.

Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık'a sol dizindeki, Fransa Açık'a ayağındaki, Wimbledon ile ABD Açık'a ise bileğindeki sakatlıklar nedeniyle katılamamıştı.

Kaynak: AA / Spor

Nick Kyrgios Avustralya Wimbledon Spor Güncel Haberler

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