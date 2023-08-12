Nice ve Lille Berabere Kaldı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Lille arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Nice'in golünü Gaetan Laborde atarken, Lille'in golünü Bafode Diakite kaydetti. Her iki takım da sezona birer puanla başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice, sahasında Lille ile 1-1 berabere kaldı.
Ligue 1'de 2023-2024 sezonu, Nice'in Allianz Riviera Stadı'nda Lille'i ağırladığı maçla başladı.
Nice, 19. dakikada Gaetan Laborde'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk takım, bu gole 90+4. dakikada Bafode Diakite ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla giriş yaptı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor